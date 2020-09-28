В России запустили дневник самонаблюдения после вакцинации от коронавируса

CentralAsia (CA) - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России совместно с Минздравом запустило на едином портале государственных и муниципальных услуг и в мобильном приложении портала Госуслуг дневник самонаблюдения для граждан, сделавших прививку от коронавируса.



Как сообщает пресс-служба Минцифры, после вакцинации граждане смогут вносит в этот дневник отметки о состоянии своего здоровья, о медикаментах, если те применялись для устранения недомоганий. Полученные данные автоматически направляются в Минздрав, где специалисты анализируют их и при необходимости проводят дополнительные консультации. В дневнике также предусмотрены пуш-уведомления, напоминающие о необходимости своевременного внесения информации.



«Дневник самонаблюдения поможет оперативно передавать в Минздрав России всю необходимую информацию о самочувствии после вакцинирования от COVID-19», - сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов.



По словам замминистра здравоохранения Павла Пугачева, граждане, вакцинированные в рамках гражданского оборота вакцины, смогут добровольно вводить информацию о своем самочувствии.



«Это не только поможет осуществлять эффективный медицинский контроль за состоянием здоровья вакцинированных, но также позволит расширить базу для наблюдения за реакцией организма на введение вакцины», - сказалПугачев.



Ведение дневника самонаблюдения на Едином портале госуслуг доступно для всех граждан России, получивших вакцину в рамках гражданского оборота. Для жителей Москвы, принимающих участие в пострегистрационном клиническом исследовании, действует аналогичная форма на официальном сайте мэра Москвы mos.ru.



В рамках гражданского оборота во все регионы поставлены пробные партии вакцины «Спутник V». Вакцинацию в рамках гражданского оборота в приоритетном порядке и добровольных началах пройдут граждане, входящие в группы высокого риска инфицирования: прежде всего медицинские и педагогические работники. В ряде регионов вакцинация групп риска уже началась.