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  28 сентября 2020
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В Таджикистане женщина вместе с 9-летней дочерью бросилась в реку. Обе погибли

CentralAsia (TJ) -  Во второй половине 27 сентября, примерно в 15 часов, 31-летняя жительница Яванского района Курбоной Зарипова с целью самоубийства вместе с 9-летней дочерью выбросилась в реку Вахш.Об том сообщает новостной портал "Ахбор".

КЧС Таджикистана сообщает, что горноспасатели КЧС города Нурек через полчаса обнаружили и извлекли тела в тридцати метров от места трагедии. Они переданы правоохранительным органам города Нурек.

С августа в Таджикистане это уже второй такой случай самоубийства женщин вместе с детьми. В прошлом месяце 30-летняя жительница Рашта выбросилась в реку Сурхоб вместе с тремя своими детьми 9, 6 и 3 лет.

В прошлом году в Таджикистана зафиксировано 631 самоубийств. В большинстве случаев на себя наложили руки женщины.

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