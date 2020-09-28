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  28 сентября 2020
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В Таджикистане открылась школа, построенная Узбекистаном

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане состоялось открытие школы, построенной Узбекистаном.

Школа оснащена современным техническим оборудованием в соответствии с последними стандартами школьного образования, а также имеет необычное дизайнерское оформление. Открытие прошло при участии министра образования Узбекистана, председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари».

Как сообщалось ранее, школа построена в Спитаменском районе Согдийской области Таджикистана.

Соглашение о строительстве было подписано во время государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан.

Школа рассчитана на 630 мест.

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