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  28 сентября 2020
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Туркменистан организует два вывозных рейса в Мюнхен

CentralAsia (TM) -  9 и 11 октября в Мюнхен будут отправлены два самолета авиакомпании «Туркменистан». Об этом turkmen.news сообщили собственные источники.

По информации источников издания, первый рейс точно будет вывозным — на нем из Германии в Туркменистан вернутся 100 человек, застрявших в разных странах ЕС из-за пандемии коронавируса. Посольства и консульства Туркменистана в европейских странах уже информируют граждан, что для возвращения на родину им надо прибыть в аэропорт Мюнхена 9 октября, самолет вылетает в Туркменабад в 14 часов.

Потенциальные пассажиры рейса должны иметь при себе справки об отсутствии COVID-19. На родину их вернут на основании ранее приобретенных, но неиспользованных, билетов. О вывозе соотечественников 11 октября посольства и консульства пока не сообщали. Однако, по некоторым данным, в этот день планируется отправить на родину еще 120 граждан Туркменистана.

Власти Туркменистана начали организовывать выездные рейсы для соотечественников с августа. До этого граждане страны, застрявшие за рубежом, не получали никакой помощи.

По прибытии на родину граждане помещаются на 14-дневный карантин в палаточном лагере, расположенном в Лебапском велаяте.

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