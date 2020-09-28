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  28 сентября 2020
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Минобороны Азербайджана опубликовало видео боевых действий в Нагорном Карабахе

CentralAsia (CA) -  Минобороны Азербайджана опубликовало видео боевых действий в зоне Нагорного Карабаха.

Столкновения между армянскими и азербайджанскими войсками на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября.

В Азербайджане объявили частичную мобилизацию на фоне обострения конфликта. Соответствующее распоряжение подписал президент республики Ильхам Алиев.

Ранее непризнанная Нагорно-Карабахская республика и Армения объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. В Баку заявляли, что азербайджанская армия укомплектована и необходимости в мобилизации нет.

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