В Европе новые ограничения и новые протесты из-за коронавируса

CentralAsia (CA) - Во Франции к настоящему моменту зарегистрировано 1230 очагов распространения коронавирусной инфекции, из них в домах престарелых выявлены 238 очагов заражения, сообщает Euronews.

Медики говорят о постоянно увеличивающейся нагрузке на реанимационные отделения больниц, в парижском регионе стационары вынуждены были перенести около пятой части всех запланированных хирургических вмешательств на более поздние сроки.

Особое беспокойство у медиков вызывают бессимптомные носители вируса, к ним относятся главным образом те, кому не исполнилось 40 лет.

В Мадриде в воскресенье поминали умерших в первой волне пандемии, таких в иберийском королевстве свыше 31 тысячи человек, и Испания остается наиболее зараженным коронавирусом государством из стран Евросоюза, там за все время выявлены свыше 735 тысяч инфицированных.

Южные районы испанской столицы по-прежнему находятся в карантине, это вызывает протесты жителей, указывающих, что эти меры изоляции не смогут решить проблему распространения инфекции, поскольку все они пользуются общественным транспортом, а в часы пик там очень много людей.

Уэльс вслед за Англией также ужесточил меры изоляции, в первую очередь это затронуло два крупных города - Кардифф и Суонси, ограничения коснулись не менее полутора миллионов человек, это примерно две трети жителей этой области.

В Чехии за последние 24 часа зарегистрированы свыше 1,3 тыс. новых зараженных, для 15 пациентов COVID-19 закончился летальным исходом, всего в мире жертвами этого заболевания стали выше одного миллиона человек.