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  28 сентября 2020
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Дональд Трамп более десяти лет не платил подоходный налог, - The New York Times

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп с 2001 по 2015 год не заплатил ни цента подоходного налога, а в 2016 и в 2017 году он перевел в Минфин по этой статье лишь по 750 евро, заявила газета The New York Times.

Как пишут журналисты, они получили доступ к налоговым документам президента, из которых следует, что Трамп годами не платил подоходный налог, указывая в декларациях неизменно высокие убытки.

Сам Трамп назвал статью издания «тотальным фейком» и заявил, что платил «очень много». Трамп пообещал опубликовать свои налоговые декларации, как только подчиняющееся министерству финансов ведомство Internal Revenue Service (IRS) закончит проверку его бухгалтерии, длящуюся уже несколько лет.

Еще во время предвыборной гонки 2016 года Трамп пообещал опубликовать свою налоговую декларацию, как только будет завершена проверка его бухгалтерии. В данный момент он ведет в суде процесс против группы адвокатов из Манхэттена, добивающихся права получить доступ к его налоговой документации.

Как утверждает New York Times, ведомство IRS проверяет сейчас правомерность возвращения Трампу налогов на общую сумму в 72,9 млн долларов в связи с заявленными им в прошлых декларациях финансовыми потерями.

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