У граждан Узбекистана, прибывших в Южную Корею, выявили поддельные справки об отсутствии COVID-19

CentralAsia (UZ) - Южная Корея ужесточила карантинные меры для приезжих из Узбекистана, а именно с 24 сентября ввела систему консульской проверки для подтверждения справок ПЦР и изменение списка указанных лабораторий. Об этом сообщила пресс-служба посольства Кореи в Узбекистане.

Отныне граждане Узбекистана, приезжающие в Республику Корея, должны иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-тестирования на COVID-19 с консульским подтверждением.

По данным корейского посольства, участились случаи положительных результатов ПЦР- тестирования у граждан Узбекистана, прилетевших в Корею. Также обнаружены подделки и фальсификации справок.

Отмечается, что в случае обнаружения подделки или фальсификации справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования возможно соответствующее уголовное наказание (в виде лишения свободы сроком до 1 года или штраф в размере до 10 миллионов вон) или депортация (с запретом на въезд).

Сообщается, что 24 сентября среди 421 иностранных граждан со справкой, въехавших из Республики Узбекистан, у 52 лиц был подтвержден положительный результат теста на COVID-19 .

В настоящий момент посадка на чартерные рейсы, отправляющихся из Ташкента, разрешена только гражданам Кореи и членам их семьи (гражданам Узбекистана). Однако многие узбекские граждане, имеющие действующую визу, производят въезд на территорию Кореи посредством третьих стран.