АБР выделит Узбекистану заем на $200 млн для энергетического сектора

CentralAsia (UZ) - Азиатский банк развития (АБР) 28 сентября утвердил заем в размере 200 млн. долларов США для укрепления энергетического сектора Узбекистана за счет повышения его финансовой устойчивости и обеспечения достаточных инвестиций в критически важную инфраструктуру. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

«Надежное и доступное электроснабжение имеет важное значение для стимулирования экономического роста и социально-экономического развития», - сказал Сёнг Дак Ким, специалист АБР по энергетике. «Будучи первым в своем роде в энергетическом секторе Узбекистана, этот заем будет иметь решающее значение для поддержки сложных реформ и углубления частных инвестиций. Поощряя участие частного сектора, программа будет поддерживать конечные цели правительства по созданию рабочих мест и повышению качества жизни населения. Переход на экологически чистую энергию будет в центре реформ, направленных на ускорение развития современной и надежной энергетической инфраструктуры, что приведет к структурному снижению выбросов парниковых газов».

Программа АБР поддерживает реформы, направленные на повышение участия частного сектора в производстве электроэнергии по крайней мере до 15% по мощности, а также, до 99% по повышению доходов к 2023 году. Эти меры также помогут перезагрузить экономику и открыть новые возможности для трудоустройства в то время, как страна будет восстанавливаться после пандемии коронавирусной болезни (COVID-19).

Программа была разработана совместно с Французским агентством развития (ФАР), которое предоставит софинансирование в размере 150 млн евро (около 169 млн долларов США). Программа также пользуется преимуществами тесной координации партнеров по развитию и согласованной технической помощи со стороны АБР, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Всемирного банка (ВБ).