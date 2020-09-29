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  29 сентября 2020
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В Узбекистане грузовик врезался в жилой дом, насмерть задавив по пути двух детей

CentralAsia (UZ) -  В Андижанской области водитель грузового автомобиля съехал с дороги и врезался в жилой дом. В результате ДТП трое погибли, в том числе двое детей.

"28 сентября примерно 17:20 часов 28-летний гражданин Кыргызстана, управляя грузовиком Volvo по направлению Булакбаши-Андижан, на территори махали "Саноат", не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил наезд на пешеходов, двигавшихся по краю автомобильной дороги – 10-летнюю Б.А. и 3-летнюю К.Н., после чего врезался в один из жилых домов", – сообщили в Следственном департаменте МВД.

В результате ДТП водитель и пешеходы скончались на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы).

В настоящее время для проведения дальнейших следственных действий уголовное дело принято на производство Следственного управления при УВД Андижанской области.

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