GMIT будет сотрудничать в исследованиях искусственного интеллекта с Chimege Systems из ООО «Болорсофт»

CentralAsia (MNG) - 25 сентября Немецко-Монгольский институт ресурсов и технологий (GMIT) подписал Меморандум о взаимопонимании с ООО «Болорсофт» во время официального открытия запуска системы «Chimege».

Chimege Systems — стартап, основанный для разработки решений искусственного интеллекта (AI) на монгольском языке. Их цель — разработать и внедрить приложения AI для поддержки взаимодействия человека с компьютером.





С.Бадрал, основатель Chimege Systems, подчеркнул, что решения «Преобразование текста в речь / Речь в текст» уже достигли выдающейся точности 96%. Чтобы еще больше повысить уровень узнаваемости и разработать новые решения для монгольского и международного рынков, Chimege Systems откроет профессиональный исследовательский центр AI в Улан-Баторе.

Соглашение является первым меморандумом о взаимопонимании между компанией AI и монгольским государственным университетом. По сути, GMIT делает упор на прикладные и междисциплинарные исследования в области инженерии и технологий: «Как специализированный исследовательский университет, наши профессора и студенты очень рады этому сотрудничеству, и мы будем поддерживать Chimege Systems и ее исследовательский центр в области искусственного интеллекта. выйти на новый уровень», - сказал профессор д-р Батцэнгэл Баатар, ректор GMIT.

ООО «Болорсофт» — монгольская профессиональная компания по разработке программного обеспечения, состоящая из высококвалифицированных инженеров, получивших образование в Германии. Их внимание уделяется вычислительным языкам и разработке программного обеспечения на основе AI. У них большой опыт работы 20 лет. Они предоставляют услуги оффшорной разработки программного обеспечения, обслуживания, корпоративных систем и локализации программного обеспечения для монгольских и иностранных компаний на основе их глубоких технических знаний и дисциплины инженеров.

Основные преимущества ООО «Болорсофт» по сравнению с другими компаниями заключаются в том, что при наличии квалифицированных специалистов разработки (R&D) основаны на исследованиях и создают надежные, аккредитованные и примитивные программные продукты. ООО «Болорсофт» — офшорная и аутсорсинговая компания со штаб-квартирой в Улан-Баторе, Монголия. Они также доступны в Аахене, Германия, и Вашингтоне, округ Колумбия, США.

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