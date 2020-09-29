1 миллион деревьев будет посажен в Улан-Баторе через питомник

CentralAsia (MNG) - Центр экологического образования-питомник, который будет предоставлять саженцы деревьев, которые могут уменьшить загрязнение пыли и деградацию земель в Улан-Баторе, и Музей рейнджеров недавно открылись. Проект питомников, реализуемый Департаментом по сокращению загрязнения воздуха столицы и Департаментом окружающей среды, направлен на сокращение загрязнения почвы и выбросов парниковых газов за счет посадки большего количества деревьев путем предоставления саженцев садам выпускников и жителям юрточного района.

Заместитель губернатора Улан-Батора по вопросам загрязнения воздуха Д.Мөнхжаргал сказал на открытии центра: «Целью питомника является выращивание 40 000-50 000 саженцев и черенков растений, которые уменьшают загрязнение пыли и почвы для граждан и дают людям навыки садоводства».

28 сентября более 50 жителей района Баянгол прошли обучение по посадке и уходу за деревьями в Экологическом образовательном центре-питомнике. Музей рейнджеров позволяет студентам изучать биологическое разнообразие и его сохранение, а также продвигать обязанности рейнджеров. В столице планируется посадить 1 миллион деревьев, ежегодно выращивая в питомнике 40000 сеянцев и саженцев.

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