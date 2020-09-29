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  29 сентября 2020
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Древняя, благоприятная для земли мудрость монгольских кочевников, - Хулан Батхуяг. Видео

CentralAsia (MNG) -  «Мы можем многому научиться у монгольских кочевников о том, как выжить в ближайшие годы», - говорит активист-эколог Хулан Батхуяг.

Отправляя нас в путешествие по потрясающим сельским пейзажам страны, она показывает, как монгольские кочевники выживали в отдаленных районах на протяжении тысячелетий благодаря некоторым поистине невероятным, экологически чистым и безотходным инновациям. Здесь для всех нас есть мудрость о том, как жить более минимально, рационально и в гармонии с матерью-природой.

Каждый год TED работает с группой избранных компаний и фондов, чтобы выявить внутренних идеаторов, изобретателей, соединителей и создателей.

Хулан Батхуяг помогает потребителям, предприятиям и странам вносить более здоровые и благоприятные для окружающей среды изменения в поведении.

Хулан Батхуяг - специалист по коммуникационной стратегии, которая начала свою карьеру в сфере консультирования коммерческих предприятий по вопросам брендинга и маркетинга. В течение восьми лет работы в частном секторе она работала консультантом по маркетингу в компаниях, занимающихся вопросами управления здравоохранением, розничной торговли, банковского дела и финансов. Она также консультировала по коммуникационной программе проектов развития для государственного предприятия во время его IPO.

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