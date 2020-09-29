А вот и зима! Прогноз снег и метели в Монголии

CentralAsia (MNG) - В начале октября на большей части территории Монголии ожидается снег и метели.

По данным метеорологического агентства, 29 сентября ожидается выпадение снега в западных аймаках, 30 сентября он переместится в центральные аймаки, а затем 1 октября распространится на районы Гоби и восточные аймаки.

Ожидается, что к 2 октября снег достигнет большей части страны.

Скорость ветра на большей части территории страны составит 7-12 м / сек.

Ожидается, что в октябре температура будет ниже средней на 1-2 градуса Цельсия в следующих аймаках: Сэлэнгэ, Төв, Хэнтий, Булган и Дорнод - в других местах ожидается нормальная температура для этого времени года.

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