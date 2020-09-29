Самолет Легенда-570 создан для Монголии

CentralAsia (MNG) - Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности З.Мэндсайхан встретился сегодня с главой Торгового представительства России в Монголии М.В. Васильевым. В то же время в Новосибирске собирают малый самолет Легенда-570, и стороны отметили, что самолет может быть использован для уничтожения полевок.

М.В. Васильев отметил, что торгово-экономические отношения между двумя странами расширяются, отметив, что аграрии хорошо разбираются в российской технике, применяемой в аграрном секторе.

Первые 31 июля 2020 года в Новосибирске СибНИА на аэродроме «Ельцовка» НАЗ им. В. П. Чкалова, под управлением экипажа в составе: КВС заслуженный летчик-испытатель Владимир Евгеньевич Барсук, второй пилот летчик-испытатель Мосейкин Игорь Александрович и ведущий инженер по летным испытаниям летчик-испытатель Морозов Максим Вениаминович, впервые подняло в воздух самолет Легенда-570. Самолет является глубокой модернизацией классического самолета Ан-2 (ТВС-2МС) ремоторизированного турбовинтовым двигателем PT6. Можно сказать, что это уже новый самолет сохранивший основные черты Ан-2. Главный конструктор самолета Вячеслав Трунов. Самолет создается для Монголии.

На самолете установлен один турбовинтовой двигатель PT6A-67B, изготовитель Pratt & Whitney Canada мощностью 1200 л.с PT6A-67B - двухвальный двигатель со свободной турбиной. Для привода воздушного винта (вращающегося по часовой стрелке) используется двухступенчатый редуктор, уменьшающий частоту вращения до 1700 об/мин. За ним по бокам установлено два выхлопных патрубка.

Двигатель закрыт капотом. Масло охлаждается в масляно-воздушном радиаторе, установленном в правой части капота двигателя.

Марки топлива – керосин Т-1, ТС-1.

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