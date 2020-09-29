В Узбекистане за сутки выявили 477 случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане за сутки, 28 сентября, выявлено 477 больных коронавирусом.

По состоянию на 23:30 28 сентября число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 55 878, сообщил Минздрав.

За сутки от коронавируса скончались два пациента, всего за время пандемии скончался 461 человек.

В настоящее время из выявленных 55 878 пациентов выздоровели 52 466 человек (+501 за сутки), показатель выздоровления от коронавируса в стране составил 94 процента.

Из 2951 пациента, который в настоящее время проходит лечение в медицинских учреждениях, 670 (– 55 за сутки) находятся в тяжелом, а 272 (– 27 за сутки) – крайне тяжелом состоянии.

