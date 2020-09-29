В Таджикистане число зараженных коронавирусом приблизилось к 9,7 тысячам

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане за минувшие сутки зафиксировано 39 новых случаев заражения коронавирусом, передает единый национальный портал по ситуации с Covid-19.

За сутки 79 человек по подозрению находились под наблюдением врачей, 53 человека выписаны после выздоровления, случаев смерти не зарегистрировано.

Общее количество зараженных с начала пандемии в Таджикистане достигло 9685 человек, из них выздоровели 8483 пациента, скончались 75 человек.

Коронавирус в Таджикистане

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