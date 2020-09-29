В Узбекистане заявили, что раньше вся пресса работала для настроения Ислама Каримова

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане раньше вся пресса работала только для одного человека, для настроения тогдашнего главы государства. Об этом заявил председатель попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов на международной онлайн-конференции 28 сентября, приуроченной к Международному дню всеобщего доступа к информации.

«До 2016 года узбекская пресса пребывала в коме. Она была не живой, и не мертвой. По телевидению было много похвалы, а в газетах – только «новости из рая». Сейчас это может выглядеть забавно, но, к сожалению, так оно и было. Государство было озабочено передачей не той информации, которая нужна населению, а той, которую считала правильной. Вся пресса работала только для одного человека, для настроения тогдашнего главы государства», — сказал Комил Алламжонов.

По словам Алламжонова, во времена Каримова узбекская пресса мало освещала заботы и проблемы людей, жалобы журналистов публиковались анонимно в социальных сетях.

В своем выступлении К. Алламжонов отметил, что за последние четыре года пресса в стране значительно либерализовалась, и журналисты получили возможность освещать реальные события в стране.

Он также упомянул разблокировку ранее запрещенных зарубежных сайтов, ранее запрещенных за критику правительства. В прошлом году узбекская служба Би-би-си, «Голос Америки», Centre1, агентство «Фергана», AsiaTerra и другие зарубежные новостные сайты были раззаблокированы в Узбекистане, но сайт узбекской службы «Радио Свободы» и другие независимые издания все еще остаются заблокированными.



