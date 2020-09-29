На утро 29 сентября в Казахстане выявили 58 новых случаев коронавируса. Всего — 107 833

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 58 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 21;
- город Нур-Султан - 6;
- Павлодарская область - 6;
- город Алматы - 5;
- Северо-Казахстанская область - 5;
- Карагандинская область - 4;
- Костанайская область - 3;
- Западно-Казахстанская область - 2;
- Акмолинская область - 2;
- Алматинская область - 2;
- Атырауская область - 1;
- город Шымкент - 1.
Таким образом, всего с начала пандемии в стране выявлено 107 833 случая коронавируса.
Коронавирус в Казахстане
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