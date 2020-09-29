На утро 29 сентября в Казахстане выявили 58 новых случаев коронавируса. Всего — 107 833

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 58 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.



В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 21;



- город Нур-Султан - 6;

- Павлодарская область - 6;



- город Алматы - 5;

- Северо-Казахстанская область - 5;

- Карагандинская область - 4;

- Костанайская область - 3;

- Западно-Казахстанская область - 2;

- Акмолинская область - 2;



- Алматинская область - 2;



- Атырауская область - 1;

- город Шымкент - 1.



Таким образом, всего с начала пандемии в стране выявлено 107 833 случая коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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