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  29 сентября 2020
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На утро 29 сентября в Казахстане выявили 58 новых случаев коронавируса. Всего — 107 833

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 58 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 21;

- город Нур-Султан - 6;

- Павлодарская область - 6;

- город Алматы - 5;

- Северо-Казахстанская область - 5;

- Карагандинская область - 4;

- Костанайская область - 3;

- Западно-Казахстанская область - 2;

- Акмолинская область - 2;

- Алматинская область - 2;

- Атырауская область - 1;

- город Шымкент - 1.

Таким образом, всего с начала пандемии в стране выявлено 107 833 случая коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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