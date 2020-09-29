Узбекистан намерен наладить производство вакцины от коронавируса

CentralAsia (UZ) - Правительство Узбекистана заключило соглашения с двумя китайскими компаниями на проведение финальной стадии испытаний вакцин от коронавируса. По словам главы Агентства санэпидблагополучия Баходира Юсупалиева, в дальнейшем планируется производство препарата и его экспорт в соседние страны. Российским компаниям также предложено провести совместные испытания вакцины, передает Газета.уз.



Ранее две китайские компании, разработавшие вакцину от коронавируса, предложили совместно провести третью фазу испытаний в Узбекистане. Министерство инновационного развития подписало соглашения с Sinopharm и Zhifei Longcom.

«[Планируется] привлечение в Узбекистан вакцин двух китайских компаний и участие в третьей фазе клинических исследований [этих препаратов]. Затем будет ставиться вопрос производства этих вакцин у нас, что приведет к сокращению импорта, более того, мы сможем экспортировать их в соседние страны», — заявил Баходир Юсупалиев.

По его словам, Узбекистан также предложил компаниям России совместно испытать российскую вакцину. «На сегодняшний день мы ожидаем их ответа. Думаю, что работу одновременно будем с ними тоже», — сообщил он.

Ранее местные СМИ сообщили, что Узбекистан обратился в Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) о выделении 5000 доз вакцины «Спутник V». При этом РФПИ сообщил, что договорился с фармацевтической компанией Laxisam о поставках в Узбекистан до 35 миллионов доз этой вакцины.