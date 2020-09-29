Совбез ООН обсудит обострение в Нагорном Карабахе, - СМИ

// РИА Новости

CentralAsia (CA) - Во вторник в СБ ООН обсудят ситуацию в зоне армяно-азербайджанского конфликта, обсуждение запросили Великобритания, ФРГ, Франция, Эстония и Бельгия, сообщает РИА Новости со ссылкой на источника в СБ ООН.

«Заседание пройдет во вторник в очном формате, после заседания по Сирии» - сказал собеседник агентства.



Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Ереване заявляли, что Баку «начал наступление» на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.



Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.



Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.