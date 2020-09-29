Узбекистан совместно с МАГАТЭ намерен улучшить работу онкологических служб

CentralAsia (UZ) - Власти Узбекистана совместно с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Исламским банком развития (ИБР) разработают комплексный проект по развитию онкологических услуг. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

«Данный проект также включает в себя крупномасштабное и современное обучение и наращивание потенциала ключевого онкологического персонала по брахитерапии — жизненно важной технологии, которая предлагает спасающее жизнь лучевое лечение женщинам с раком шейки матки», — сообщил замминистра здравоохранения Узбекистана Шахрух Шарахметов.

По его слова, проект призван резко снизить смертность от раковых заболеваний среди женщин, расширив доступ к высокотехнологической медпомощи.

Шарахметов отметил, что МАГАТЭ и ИБР уже помогли переоснастить 15 онкологических центров в республике. В настоящее время ИБР реализует проект в этой сфере на сумму в $37 млн.

Узбекистан с 1994 года является членом МАГАТЭ и сотрудничает с данной организацией по многим направлениям, в том числе онкологии. Министерство здравоохранения Узбекистана получило от данного агентства безвозмездную помощь в виде современного технологического оборудования. Среди них однофотонные эмиссионные компьютерные томографы, дистанционные и внутриполостные гамма-терапевтические аппараты, диагностические лаборатории для ранней диагностики онкологических заболеваний.

Кроме того, за последнее десятилетие Узбекистан с помощью МАГАТЭ и ИБР значительно укрепил инфраструктуру лучевой терапии и брахитерапии в 15 онкологических центрах диагностики и лечения, что привело к улучшению доступа к качественным услугам диагностики и лечения рака в национальном масштабе, и особенно помощи женщинам с раком груди и шейки матки.