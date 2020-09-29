За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 69 человек

// АКИpress

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 69 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 102 805 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 14 100;

- Нур-Султан - 13 643;

- Атырауская область - 10 522;

- Карагандинская область - 9779;

- Восточно-Казахстанская область - 8385;

- Западно-Казахстанская область - 6746;

- Алматинская область - 4793;

- Шымкент - 4760;

- Жамбылская область - 4047;

- Северо-Казахстанская область - 3919;

- Павлодарская область - 3751;

- Туркестанская область - 3307;

- Акмолинская область - 3250;

- Актюбинская область - 3174;

- Кызылординская область - 3102;

- Костанайская область - 2915;

- Мангистауская область - 2612.

Коронавирус в Казахстане

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