В Монголии за сутки не выявили новых случаев заражения COVID-19

CentralAsia (MNG) - В Монголии за минувшие 24 часа не выявлены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав страны.

Вчера в двух лабораториях Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) и региональной лаборатории в городе Дархан сделано 568 тестов на СOVID-19. Все тесты дали отрицательные результаты.

В настоящее время 8 пациентов проходят лечение стационарно. Из них у 6 — легкая форма заболевания, а у 2 пациентов заболевание проходит в тяжелой форме.

По состоянию на 29 сентября, в Монголии зарегистрировано 313 случаев заболевания коронавирусом, из них вылечились 305 пациентов, 8 человек проходят лечение в НИЦИЗ.





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