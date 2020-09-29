Ученые заявили о новом способе убить раковые клетки

CentralAsia (CA) - Ученые из Научно-исследовательского Института Санфорд Бернем Пребис в США заявили о клеточном механизме, блокирование которого позволяет бороться с раковыми клетками, оставляя здоровые клетки неповрежденными. Речь идет о синтезе белковых пор в ядре клетки, через которые осуществляется транспорт различных веществ. Статья опубликована на сайте MedicalXpress.

Отмечается, что исследование раскрывает новый способ, который может привести к более эффективному лечению таких видов рака как, меланома, лейкемия и колоректальный рак.

«Ядерные поровые комплексы — это «двери», через которые проходят все материалы, чтобы попасть в ядро ​​клетки. Поскольку раковые клетки быстро растут, они нуждаются в большем количестве ядерных поровых комплексов, чем друцгие клетки», - говорит Максимилиано Д'Анджело, доктор философии, доцент программы развития, старения и восстановления Научно-исследовательского Института Санфорд Бернем Пребис.

«Наше исследование — это первое, доказывающее, что, блокируя образование этих ядерных «дверей», мы можем убивать раковые клетки», - заявил он.

Исследователи проверили гипотезу, согласно которой раковые клетки сильно зависят от движения молекул через ядерные поры. Формирование новый белковых комплексов, из которых образуются ядерные поры, происходит у быстро делящихся клеток, особенно, у опухолевых, поэтому препараты, нацеленные на эти комплексы, должны убивать только злокачественные клетки.

В ходе исследования мышам трансплантировали опухолевые клетки человека подавив у них процесс формирования ядерных поровых комплексов. В результате у всех животных наблюдался медленный рост рака и меньший размер опухолей.

В настоящее время ученые занимаются поиском подходящих препаратов, блокирующих белковые каналы в ядерной мембране. Специалисты считают, что такой метод лечения также предотвратит развитие лекарственной устойчивости опухолевых клеток.