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  29 сентября 2020
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Туркменистан лидирует в списке стран по поставке природного газа в Китай
фото: orient.tm
фото: orient.tm

CentralAsia (TM) -  Туркменистан занимает первое место по объему экспорта трубопроводного газа в Китай, передаёт «Интерфакс» ссылаясь на данные китайской таможни.

Туркменистан нарастил поставки до 1,788 млрд куб. м или 78,3 млн куб. м в сутки. К июню поставки выросли на 7% в суточном выражении и превысили объем поставок даже за февраль текущего года, говорится в сообщении.

Второе место занимает Казахстан. На третье место вышел российский «Газпром», который в июле поставил в Китай рекордных 379 млн куб. м газа (12,2 млн куб. м в сутки) потеснив Мьянму. Замыкает список Узбекистан, который, тем не менее, в июле увеличил поставки по отношению к июню почти на две трети.

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