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  29 сентября 2020
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Размещённые в мечети под Волгоградом 167 мигрантов отправятся в Ташкент
Продолжение: Под Волгоградом оставшихся на улице узбекистанцев приютили в мечетиПредыстория: «Мы любим вашу страну, но только чтобы в ней работать»: тысяча граждан Узбекистана ночуют на улице под Волгоградом

CentralAsia (UZ) -  Сегодня, 29 сентября, еще 167 граждан Узбекистана отправятся из города Волжского в Волгоградской области в Ташкент.

Ранее сообщалось, что мигранты были размещены в мусульманском культурно-просветительском центре.

Администрация города помогла с доставкой людей на территорию их временного размещения: в выходные было организовано 5 рейсов автобусов с привокзальной площади.

Мигрантам оказывается помощь в обеспечении продуктами питания, организована доставка в центр кроватей, матрасов, одеял и т.п. Неравнодушные жители организовали пункт сбора предметов обихода, которые были доставлены в мусульманский культурно-просветительский центр, сообщает пресс-служба администрации Волжского.

В пятницу, 25 сентября, привокзальную площадь Волжского заполнили мигранты - жители Узбекистана, из Ростовской области. Они приехали в Волжский, чтобы попасть на поезд, который следует в Ташкент. Тогда там столпились более 900 человек. Люди спали на своих сумках, ели лапшу быстрого приготовления и надеялись скорее попасть домой.

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