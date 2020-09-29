Размещённые в мечети под Волгоградом 167 мигрантов отправятся в Ташкент

CentralAsia (UZ) - Сегодня, 29 сентября, еще 167 граждан Узбекистана отправятся из города Волжского в Волгоградской области в Ташкент.

Ранее сообщалось, что мигранты были размещены в мусульманском культурно-просветительском центре.

Администрация города помогла с доставкой людей на территорию их временного размещения: в выходные было организовано 5 рейсов автобусов с привокзальной площади.

Мигрантам оказывается помощь в обеспечении продуктами питания, организована доставка в центр кроватей, матрасов, одеял и т.п. Неравнодушные жители организовали пункт сбора предметов обихода, которые были доставлены в мусульманский культурно-просветительский центр, сообщает пресс-служба администрации Волжского.

В пятницу, 25 сентября, привокзальную площадь Волжского заполнили мигранты - жители Узбекистана, из Ростовской области. Они приехали в Волжский, чтобы попасть на поезд, который следует в Ташкент. Тогда там столпились более 900 человек. Люди спали на своих сумках, ели лапшу быстрого приготовления и надеялись скорее попасть домой.