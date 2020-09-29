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  29 сентября 2020
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Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов посетит Таджикистан

CentralAsia (TJ) -  Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 29 сентября посетит Таджикистан, сообщает правительственный портал.

Делегация Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым примет участие в 7-м заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Душанбе.

Стороны обсудят вопросы расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, транспорте и связи, энергетике, сельском и водном хозяйстве, а также культурно-гуманитарной сфере.

В рамках визита планируется провести бизнес-форум и заседание делового совета между представителями деловых кругов Узбекистана и Таджикистана.

Ранее сообщалось, что на встрече будут рассмотрены вопросы об объемах поставок электроэнергии из Таджикистана в Узбекистан, природного газа из Узбекистана в Таджикистан.

Накануне в Таджикистане состоялось открытие школы на 630 мест в Согдийской области, построенной за счет средств Узбекистана.

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