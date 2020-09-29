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  29 сентября 2020
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Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 56068

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 часов 29 сентября количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 56068 (+190).

По данным Минздрава, 120 новых случаев выявили в Ташкенте, 30 в Намангане, 12 в Андижане, 10 в Каракалпакстане, 8 в Кашкадарье, 6 в Фергане и 4 в Сурхандарье.

За ночь скончались 2 пациента с коронавирусом.

В настоящее время в стране выздоровели 52 466 человек, инфицированных коронавирусом (94%). 3139 пациентов продолжают лечение.

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