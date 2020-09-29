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  29 сентября 2020
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В Самарской области России ликвидирован лагерь мигрантов из Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Палаточный городок на территории Кинельского района Самарской области РФ прекратил свою работу. Всех мигрантов удалось отправить на родину, сообщили СМИ, ссылаясь на представителей местного правительства.

С 25-го по 27 сентября всех, кто находился на территории палаточного лагеря, вывезли.

25 сентября удалось отправить домой больше всего людей. 809 человек уехали на автобусах и 146 человек улетели на самолете. 26 сентября еще 943 мигранта уехали на родину поездом. 27 сентября последние 300 иностранцев также отправлены на поезде.

Кроме того, сообщается, что за всё время скопления мигрантов, домой отправили 13 435 человек. Среди них граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызской Республики.

В ближайшее время территорию, которую раньше занимал палаточный лагерь, очистят от мусора и приведут в порядок, пояснили региональные власти.

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