В Нагорном Карабахе третий день продолжаются вооруженные столкновения между Арменией и Азербайджаном

- Азия и мир, общество
- 11:45, 29 сентября 2020
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CentralAsia (CA) - В непризнанной Нагорно-Карабахской республике третий день продолжаются вооруженные столкновения между Арменией и Азербайджаном.
Как пишет ВВС, минувшей ночью появилась информация о гибели детей в результате обстрела карабахского города Мартакерт азербайджанскими военными.
В свою очередь азербайджанская сторона заявила об ударах по энергетической инфраструктуре страны со стороны Армении.
Накануне стало известно, что правительство Армении приняло решение запретить выезд из республики всех мужчин старше 18 лет в рамках введенного военного положения.
Также сегодня ожидается экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации.
Накануне генсек ООН Антониу Гутерреш провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, призвав их к прекращению столкновений.