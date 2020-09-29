В Нагорном Карабахе третий день продолжаются вооруженные столкновения между Арменией и Азербайджаном

CentralAsia (CA) - В непризнанной Нагорно-Карабахской республике третий день продолжаются вооруженные столкновения между Арменией и Азербайджаном.

Как пишет ВВС, минувшей ночью появилась информация о гибели детей в результате обстрела карабахского города Мартакерт азербайджанскими военными.

В свою очередь азербайджанская сторона заявила об ударах по энергетической инфраструктуре страны со стороны Армении.