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  29 сентября 2020
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В США сегодня на дебатах встретятся Трамп и Байден
Джо Байден и Дональд Трамп
Джо Байден и Дональд Трамп
// Reuters / Kevin Lamarque

CentralAsia (CA) -  Сегодня в Кливленде, штат Огайо состоятся первые дебаты кандидатов в президенты США — действующего президента Дональда Трампа и его соперника Джо Байдена.

За полтора часа кандидатам предстоит обсудить шесть основных тем, среди которых ситуация с коронавирусом, экономика, безопасность голосования и протесты в американских городах.

Ранее кандидат от Демократической партии Джо Байден заявил, что Трамп не разбирается глубоко ни во внутренней, ни во внешней политике, и на дебатах будет прибегать к личным выпадам.

Трамп, в свою очередь, призвал своего соперника перед дебатами сдать тест на наличие запрещенных препаратов.

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