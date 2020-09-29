Японская авиакомпания перестанет использовать фразу «ladies and gentlemen»

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- 12:32, 29 сентября 2020
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CentralAsia (CA) - Японская авиакомпания Japan Airlines объявила об изменении в политике обслуживания клиентов, которое вступит в силу 1 октября этого года.
Как сообщает «Корреспондент», авиакомпания запретит летным экипажам и сотрудникам аэропортов использовать фразу на английском языке «дамы и господа» при обращении к клиентам. JAL объяснила, что изменение вносится для того, чтобы представителям сексуальных меньшинств не было неловко.
Уточняется, что фразу «дамы и господа» JAL заменит на слово «все».
В формулировки на японском языке изменения не внесут, поскольку в них уже используются гендерно-нейтральные термины: okyaku-sama, что означает «клиенты», mina-sama - «все» и ryokaku no mina-sama - «все пассажиры».
Крупнейшая авиакомпания Японии Rival All Nippon Airways также планирует рассмотреть аналогичное изменение в зависимости от отзывов клиентов.