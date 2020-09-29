Японская авиакомпания перестанет использовать фразу «ladies and gentlemen»

CentralAsia (CA) - Японская авиакомпания Japan Airlines объявила об изменении в политике обслуживания клиентов, которое вступит в силу 1 октября этого года.



Как сообщает «Корреспондент», авиакомпания запретит летным экипажам и сотрудникам аэропортов использовать фразу на английском языке «дамы и господа» при обращении к клиентам. JAL объяснила, что изменение вносится для того, чтобы представителям сексуальных меньшинств не было неловко.



Уточняется, что фразу «дамы и господа» JAL заменит на слово «все».



В формулировки на японском языке изменения не внесут, поскольку в них уже используются гендерно-нейтральные термины: okyaku-sama, что означает «клиенты», mina-sama - «все» и ryokaku no mina-sama - «все пассажиры».



Крупнейшая авиакомпания Японии Rival All Nippon Airways также планирует рассмотреть аналогичное изменение в зависимости от отзывов клиентов.