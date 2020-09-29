[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 сентября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Японская авиакомпания перестанет использовать фразу «ladies and gentlemen»

CentralAsia (CA) -  Японская авиакомпания Japan Airlines объявила об изменении в политике обслуживания клиентов, которое вступит в силу 1 октября этого года.

Как сообщает «Корреспондент», авиакомпания запретит летным экипажам и сотрудникам аэропортов использовать фразу на английском языке «дамы и господа» при обращении к клиентам. JAL объяснила, что изменение вносится для того, чтобы представителям сексуальных меньшинств не было неловко.

Уточняется, что фразу «дамы и господа» JAL заменит на слово «все».

В формулировки на японском языке изменения не внесут, поскольку в них уже используются гендерно-нейтральные термины: okyaku-sama, что означает «клиенты», mina-sama - «все» и ryokaku no mina-sama - «все пассажиры».

Крупнейшая авиакомпания Японии Rival All Nippon Airways также планирует рассмотреть аналогичное изменение в зависимости от отзывов клиентов.

print
  • Монгольская актриса снялась в голливудском сериале «Сестра Рэтчед»
  • В Нагорном Карабахе третий день продолжаются вооруженные столкновения между Арменией и Азербайджаном
  • В мире число зараженных коронавирусом превысило 33 млн


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com