15-летняя казахстанка погибла, заряжая телефон

- Казахстан, происшествия
- 12:57, 29 сентября 2020
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CentralAsia (KZ) - В селе Каргалы Алматинской области скончалась 15-летняя девочка. По информации регионального департамента полиции, ее предположительно, ударило током через мобильный телефон.
Инцидент произошел 26 сентября.
«В результате поражения электрическим током скончалась 15-летняя несовершеннолетняя девушка. Предварительно установлено, что сотовый телефон девочки находился на зарядке, через него девочка получила электрический ток. В настоящее время по данному факту заведено уголовное дело», - сообщили в ведомстве.
По этому делу назначена судебно-медицинская экспертиза.
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