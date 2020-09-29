15-летняя казахстанка погибла, заряжая телефон

CentralAsia (KZ) - В селе Каргалы Алматинской области скончалась 15-летняя девочка. По информации регионального департамента полиции, ее предположительно, ударило током через мобильный телефон.



Инцидент произошел 26 сентября.



«В результате поражения электрическим током скончалась 15-летняя несовершеннолетняя девушка. Предварительно установлено, что сотовый телефон девочки находился на зарядке, через него девочка получила электрический ток. В настоящее время по данному факту заведено уголовное дело», - сообщили в ведомстве.



По этому делу назначена судебно-медицинская экспертиза.



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