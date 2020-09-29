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  29 сентября 2020
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Премьер Узбекистана Абдулла Арипов прибыл в Душанбе

CentralAsia (TJ) -  Делегация Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым прибыла в столицу Таджикистана для участия в 7-м заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В международном аэропорту Душанбе Абдуллу Арипова встретил заместитель премьер-министра Таджикистана Давлатшох Гулмахмадзода.

В рамках заседания участники планируют обсудить актуальные вопросы расширения двустороннего практического сотрудничества в торгово-экономической сфере, транспорте и связи, энергетике, сельском и водном хозяйстве, а также в культурно-гуманитарной сфере.


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