Сколько человек за час умирает от коронавируса в мире?

CentralAsia (CA) - По данным ВОЗ, на сегодняшний день количество умерших от коронавирусной инфекции в мире уже превысило один миллион человек.

Согласно собственным подсчетам средних показателей заболеваемости за сентябрь агентства Reuters, в мире от коронавируса каждый час умирает 226 человек, то есть каждые 16 секунд от Covid-19 где-то в мире умирает один пациент. А каждые 24 часа уходят из жизни 5,4 тыс. человек из-за опасной инфекции.

В этом году число смертей от коронавируса вдвое превысило количество людей, которые ежегодно умирают от малярии, а общий уровень смертности в последние недели увеличился из-за резкого роста заражения в нескольких странах мира.



«Наш мир достиг мучительной вехи. Это ошеломляющая цифра. Однако мы никогда не должны упускать из виду каждую жизнь в отдельности. Это были отцы и матери, жены и мужья, братья и сестры, друзья и коллеги», – сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.