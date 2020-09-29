[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 сентября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Сколько человек за час умирает от коронавируса в мире?

CentralAsia (CA) -  По данным ВОЗ, на сегодняшний день количество умерших от коронавирусной инфекции в мире уже превысило один миллион человек.

Согласно собственным подсчетам средних показателей заболеваемости за сентябрь агентства Reuters, в мире от коронавируса каждый час умирает 226 человек, то есть каждые 16 секунд от Covid-19 где-то в мире умирает один пациент. А каждые 24 часа уходят из жизни 5,4 тыс. человек из-за опасной инфекции.

В этом году число смертей от коронавируса вдвое превысило количество людей, которые ежегодно умирают от малярии, а общий уровень смертности в последние недели увеличился из-за резкого роста заражения в нескольких странах мира.

«Наш мир достиг мучительной вехи. Это ошеломляющая цифра. Однако мы никогда не должны упускать из виду каждую жизнь в отдельности. Это были отцы и матери, жены и мужья, братья и сестры, друзья и коллеги», – сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

print
  • Эколог рассказала о благоприятной для земли мудрости монгольских кочевников
  • Число жертв коронавируса в России превысило 20,5 тыс. человек
  • Понедельник 28 сентября объявлен выходным в Туркменистане


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com