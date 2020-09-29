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  29 сентября 2020
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В России за сутки коронавирусом заразились более 8,2 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России зафиксировано 8232 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 83 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 274 (27,6%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 1 167 805 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 45,6 млн лабораторных исследований на Covid-19, в том числе 255 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 219,1 тыс. человек.

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