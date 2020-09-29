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  29 сентября 2020
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Число жертв коронавируса в России превысило 20,5 тыс. человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 160 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Большинство случаев смерти выявлено в Санкт-Петербурге – 30 и Москве – 23.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 20 545 человек. Всего с начала пандемии Covid-19 выявлен у 1 167 805 человек, из них выздоровели 952 399 человек, под медицинским наблюдением остаются 219,1 тыс. пациентов.

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