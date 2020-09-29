Глава МИД Таджикистана встретился с руководством японского Агентства международного сотрудничества (JICA)

CentralAsia (TJ) - Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин принял бывшего руководителя представительства японского Агентства международного сотрудничества (JICA) в Таджикистане Хидеки Танабе и его нового руководителя Такасаку Мунео.



Как сообщает пресс-служба таджикского ведомства, на встрече были рассмотрены вопросы двусторонних отношений между двумя странами в рамках японского Агентства международного сотрудничества (JICA), обсуждены вопросы реализации текущих совместных проектов по технической помощи в области экономики, образования, здравоохранения и социальной сферы страны. В ходе встречи также было отмечено сотрудничество двух стран в борьбе с Covid-19.



Таджикская сторона предложила расширить сотрудничество в области сельского хозяйства и предпринять шаги по созданию совместных предприятий по переработке лекарственных растений и развитию этой отрасли в стране.



В завершении встречи глава внешнеполитического ведомства Таджикистана поблагодарил бывшего руководителя Агентства господина Хидеки Танабе за плодотворное сотрудничество и постоянную поддержку, оказываемую в реализации японских грантовых проектов, и пожелал успехов новому руководителю в его предстоящей работе в Таджикистане.

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