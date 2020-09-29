[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 сентября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Глава МИД Таджикистана встретился с руководством японского Агентства международного сотрудничества (JICA)

CentralAsia (TJ) -  Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин принял бывшего руководителя представительства японского Агентства международного сотрудничества (JICA) в Таджикистане Хидеки Танабе и его нового руководителя Такасаку Мунео.

Как сообщает пресс-служба таджикского ведомства, на встрече были рассмотрены вопросы двусторонних отношений между двумя странами в рамках японского Агентства международного сотрудничества (JICA), обсуждены вопросы реализации текущих совместных проектов по технической помощи в области экономики, образования, здравоохранения и социальной сферы страны. В ходе встречи также было отмечено сотрудничество двух стран в борьбе с Covid-19.

Таджикская сторона предложила расширить сотрудничество в области сельского хозяйства и предпринять шаги по созданию совместных предприятий по переработке лекарственных растений и развитию этой отрасли в стране.

В завершении встречи глава внешнеполитического ведомства Таджикистана поблагодарил бывшего руководителя Агентства господина Хидеки Танабе за плодотворное сотрудничество и постоянную поддержку, оказываемую в реализации японских грантовых проектов, и пожелал успехов новому руководителю в его предстоящей работе в Таджикистане.

Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • В Таджикистане женщина вместе с 9-летней дочерью бросилась в реку. Обе погибли
  • Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе: Армения и Азербайджан заявили о гибели мирных жителей
  • Число жертв коронавируса в России превысило 20,5 тыс. человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com