В Узбекистане более 76 процентов школ полностью возобновили работу

CentralAsia (UZ) - По данным Министерства народного образования, по состоянию на 28 сентября 7 620 (76,3%) из почти 10 000 школ в Узбекистане полностью функционируют.

Ранее в ведомстве сообщали, что решения о традиционном открытии школ в каждой школе будут принимать только депутаты местного Кенгаша.

Новый учебный год в Узбекистане начался 14 сентября. Ранее Министерство народного образования республики объявило, что 2635 из почти 10 000 школ страны открыты для традиционной формы обучения.

21 сентября сообщалось, что 4 379 школ (43,9 процента) по стране возобновили свою деятельность.

Обучение учащихся школ, работа которых пока не восстановлена, осуществляется при помощи телевизионных уроков в рамках проекта «Онлайн-мактаб».