В Хиве раз в два года будет проходить международный фестиваль танца «Лазги»

CentralAsia (UZ) - С 25 по 30 апреля в Хиве один раз в два года, начиная с 2022 г., будет проходить Международный фестиваль танца «Лазги» и международная научно-практическая конференция. Соответствующее постановление 28 сентября подписано президентом Шавкатом Мирзиёевым.

Согласно постановлению, ответственными органами по организации и проведению фестиваля назначены администрация Хорезмской области и Министерство культуры.

До 1 февраля 2022 года МИД сформирует список мастеров танцевального искусства, ученых – музыковедов и искусствоведов, известных артистов, ведущих специалистов и почетных гостей из зарубежных стран, которые примут участие в фестивале и международной научно-практической конференции «Место узбекского национального танца в мировом танцевальном искусстве».

Президент также поручил Министерству иностранных дел, Министерству культуры, Национальной комиссии Республики Узбекистан по делам ЮНЕСКО при Кабинете Министров и хокимияту Хорезмской области поручено принять меры для проведения Фестиваля под эгидой ЮНЕСКО.

Ранее было объявлено о решении президента о создании Академии «Лазги» в Хорезме.

13 марта на собрании актива в Ургенче президент Шавкат Мирзиёев предложил провести в Хорезме международный фестиваль «Лазги».

В декабре 2019 года ЮНЕСКО включила танец «Лазги» в Список всемирного нематериального культурного наследия как элемент культурного наследия Узбекистана.

Решение о включении «Лазги» в список нематериального культурного наследия было принято 12 декабря 2019 года на 14-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в Боготе, Колумбия.