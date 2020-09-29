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  29 сентября 2020
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NASA доставит на Международную космическую станцию новый туалет стоимостью $23 млн

CentralAsia (CA) -  Национальное космическое агентство США (NASA) запустит частный грузовой космический корабль Northrop Grumman Cygnus, который доставит на Международную космическую станцию инструменты для научных экспериментов, косметику, еду для экипажа и новый космический туалет, пишет Space.

Официально устройство называют «Универсальной системой управления отходов» (UWMS). Известно, что оно на 65% меньше и на 40% легче туалета, который используют на МКС сейчас. Он предназначен для многочисленных экипажей и пригоден в условиях микрогравитации.

«Устройство выполнено из титана по образу прошлой модели космического туалета, но отличается несколькими улучшениями. Например, теперь женщинам-космонавтам будет комфортнее пользоваться унитазом», - сообщают в NASA.

Отмечается, что UWMS останется на МКС до конца жизни орбитальной станции, а второй туалет той же модели будет летать на капсуле Orion, которую астронавты намерены использовать для облета Луны во время первой пилотируемой миссии Artemis.

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