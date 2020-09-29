В Китае воспитательницу детсада казнят за отравление детей

CentralAsia (CA) - Народный суд средней ступени города Цзяоцзо китайской провинции Хэнань приговорил к смертной казни воспитательницу детского сада за отравление детей, сообщает РИА Новости.

Обвиняемая Ван Юнь работала в детском саду «Мэнмэн», когда у нее возник конфликт с одним из преподавателей средней группы по фамилии Сунь. Женщина решила свести счеты с коллегой и утром 27 марта 2019 года подсыпала нитрит натрия в кашу детей из группы Сунь, в результате 25 детей были госпитализированы с отравлением, один из них скончался позже в больнице.



В ходе расследования также удалось установить, что это не первый случай, когда Ван Юнь использовала нитрит натрия, чтобы решить личные проблемы. В 2017 году у женщины возник конфликт с мужем из-за бытовых проблем, чтобы отомстить ему, Ван Юнь в феврале 2017 года купила через интернет нитрит натрия и добавила его в стакан воды, которую выпил ее супруг, это привело к отравлению, но серьезных последствий для его организма не вызвало.



Суд указал, что женщина знала, что нитрит натрия может быть опасен для людей, однако дважды применила его для сведения личных счетов. Ван Юнь, отмечается в сообщении, хорошо знала, что многие дети съедят отравленную ей кашу, но это не остановило ее.



Суд также подчеркнул, что преступные мотивы Ван Юнь «отвратительны», ровно, как и способ совершения преступления, которое привело к серьезным последствиям, и она должна быть строго наказана в соответствии с законом.