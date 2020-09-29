Тихановская попросила президента Франции выступить посредником в Беларуси

Светлана Тихановская // РИА Новости / Илья Питалев

CentralAsia (CA) - Одна из лидеров оппозиции в Беларуси, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Вильнюсе попросила выступить посредником в урегулировании политического кризиса в Беларуси, сообщает Deutsche Welle.

По словам Тихановской, Макрон пообещал оказать такую помощь, в том числе приложить усилия для освобождения политических заключенных в Беларуси.

Еще в преддверии встречи в столице Литвы пресс-служба Светланы Тихановской сообщила, что основной темой ее беседы с Макроном станет возможность организации переговоров на тему проведения новых выборов президента Беларуси и возможной медиации других стран, в том числе Франции.

В пресс-службе отметили, что Тихановская выступает за проведение повторных президентских выборов в Беларуси еще в 2020 году и желает заручиться поддержкой этой инициативы со стороны ЕС.

Ранее Эммануэль Макрон в интервью изданию Le Journal du Dimanche заявил, что Александру Лукашенко следует добровольно уйти.

В Беларуси уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов президентских выборов, состоявшихся 9 августа. По данным ЦИК, победителем на выборах стал Александр Лукашенко, который занимает пост президента с 1994 года. Самые массовые акции проходят в Беларуси по воскресеньям. По оценкам СМИ, некоторые их них собирали более 100 тысяч человек.