[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 сентября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
МИД Узбекистана призвал граждан не верить сообщениям об открытии границ между Россией и Казахстаном

CentralAsia (UZ) -  По информации генеральных консульств Узбекистана в Казани и Ростове-на-Дону, по состоянию на 29 сентября скопление граждан Узбекистана вблизи железнодорожных станций «Кинель» Самарской области, «Первомайская» и «Лихая» Ростовской области не наблюдается.

Сообщается, что все скопившиеся граждане были возвращены в Узбекистан специальными поездами и автобусными рейсами. В этой связи, в настоящее время палаточные лагери вблизи данных станций закрыты.

Как сообщают диппредставительства РУз в России, в соцсетях и мессенджерах распространяются сообщения о том, что якобы российско-казахстанская межгосударственная граница будет открыта после 1 октября текущего года и гражданам Узбекистана, находящимся в России, можно вернуться на Родину через территорию Казахстана. Кроме того, отдельные лица, занимающиеся извозом, рассылают объявления о наборе пассажиров для возвращения на Родину на частных автомобильных средствах.

"Убедительно просим не поддаваться подобным провокациям. Сообщаем, что автомобильные границы между Россией и Казахстаном остаются закрытыми для иностранных граждан до особого решения сторон по данному вопросу", - отмечается в сообщении МИД Узбекистана.

В настоящее время для граждан Узбекистана, желающих вернуться на родину, организуется чартерное авиа, железнодорожное и автобусное сообщение.

МИД просит находящихся на территории России сограждан не собираться на отдельных местах, строго соблюдать все карантинные меры и не подвергать опасности своё здоровье и здоровье окружающих.

print
  • В Монголии за сутки не выявили новых случаев заражения COVID-19
  • 94-летний британский телеведущий установил рекорд в Инстаграме
  • Небоскреб в Абу-Даби окрасили в цвета флага Туркменистана


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com