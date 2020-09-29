МИД Узбекистана призвал граждан не верить сообщениям об открытии границ между Россией и Казахстаном

CentralAsia (UZ) - По информации генеральных консульств Узбекистана в Казани и Ростове-на-Дону, по состоянию на 29 сентября скопление граждан Узбекистана вблизи железнодорожных станций «Кинель» Самарской области, «Первомайская» и «Лихая» Ростовской области не наблюдается.

Сообщается, что все скопившиеся граждане были возвращены в Узбекистан специальными поездами и автобусными рейсами. В этой связи, в настоящее время палаточные лагери вблизи данных станций закрыты.

Как сообщают диппредставительства РУз в России, в соцсетях и мессенджерах распространяются сообщения о том, что якобы российско-казахстанская межгосударственная граница будет открыта после 1 октября текущего года и гражданам Узбекистана, находящимся в России, можно вернуться на Родину через территорию Казахстана. Кроме того, отдельные лица, занимающиеся извозом, рассылают объявления о наборе пассажиров для возвращения на Родину на частных автомобильных средствах.

"Убедительно просим не поддаваться подобным провокациям. Сообщаем, что автомобильные границы между Россией и Казахстаном остаются закрытыми для иностранных граждан до особого решения сторон по данному вопросу", - отмечается в сообщении МИД Узбекистана.

В настоящее время для граждан Узбекистана, желающих вернуться на родину, организуется чартерное авиа, железнодорожное и автобусное сообщение.

МИД просит находящихся на территории России сограждан не собираться на отдельных местах, строго соблюдать все карантинные меры и не подвергать опасности своё здоровье и здоровье окружающих.