В Туркменистане разыграли $120 тысяч на праздничных скачках

CentralAsia (TM) - 120 тысяч американских долларов разыграли 28 сентября на праздничных скачках, которые состоялись при участии президента Гурбангулы Бердымухамедова в Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе.

Призовой фонд в семи скачках оспаривали 84 претендента – по 12 в каждой номинации.

Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана, в первых шести забегах для каждого победителя от различных сфер народнохозяйственного комплекса были установлены призы в размере 15 тысяч долларов США.

Остальные 30 тысяч долларов от призового фонда были разыграны в заключительной скачке, в которой был установлен самый главный приз от президента Туркменистана.