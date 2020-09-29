В Гонконге в борьбе с нехваткой мест на кладбищах прах умершего превращают в алмаз

Кладбище в Гонконге, 4 апреля 2020 года // Мэй Джеймс / AFP

CentralAsia (CA) - Нехватка погребального пространства и его непомерная цена подталкивают жителей Гонконга к альтернативным решениям, пишет французское издание Slate.

Недостаток свободного пространства в Гонконге ощущается не только в жизни. В Гонконге больше нет места, чтобы хоронить ежегодно 50 тыс. умерших или для того, чтобы хранить их прах: к 2023 году сложно будет найти место почти для 400 тыс. урн с прахом умерших, пишет автор.

Отмечается, что цены на частные могилы, подчиняющиеся тем же законам, что и недвижимость, сейчас составляют около 25 тыс. евро. Их общественные эквиваленты кажутся более дешевыми, но эмоциональная цена, которую придется заплатить, представляется намного выше: закон Гонконга требует вскрывать могилы каждые шесть лет для эксгумации тел и их кремации. А когда кремация является первым вариантом для некоторых семей, то в колумбарии в среднем требуется четыре года, пока место станет доступным.

Так появилась последняя «мода» — превращать прах умерших родственников в алмазы. Идея принадлежит Ринальдо Вилли, который в 2004 году основал швейцарскую компанию Algordanza. Эта техника привлекла Гонконг в 2008 году, когда в регионе открылся первый офис компании.

Идея интригующая. Может, немного смущающая. Чтобы сделать мемориальный алмаз, необходимо пятьсот граммов свежего или старого пепла и шесть месяцев ожидания, а цвет камня зависит от количества бора, содержащегося в золе. Хотя некоторые усматривают в этом опошление или даже индустриализацию смерти, у компании совсем иные взгляды не сей счет: «Мемориальный алмаз эстетичен, практичен и позволяет семьям быстрее пережить утрату. Создается ощущение близости. Это дает семьям силы быстро возобновить свою жизнь, поскольку алмаз всегда с ними», - говорит Винни Хао, менеджер штаб-квартиры в Гонконге.

В 2012 году CNN взял интервью у гонконгской женщины, которая только что потеряла ребенка, умершего от рака. Она объяснила, как камень успокаивает ее боль: «Я чувствую себя безмятежно. Я чувствую, что он рядом со мной. Я помню его улыбающееся лицо и его мягкий характер. Он всегда утешал меня, говорил: «Мама, я знаю, что происходит. Я не боюсь смерти, не беспокойся обо мне».

Есть основания оценивать сентиментальные достоинства алмаза, но и практическая сторона также присутствует, считает автор статьи. Скотт Фонг, директор офиса Algordanza в Гонконге, превратил прах своего отца-любителя путешествий в алмаз. Таким образом, он смог исполнить волю покойного, беря драгоценный камень с собой в те страны, которые тот мечтал посетить при жизни.

Также отмечается, что алмазы решают проблему перегруженности гонконгского пространства.

Однако, по мнению Тина Го, профессора теологии Гонконгского университета, популяризация мемориального алмаза затрудняется из-за барьеров культурного характера: «Изготовление алмаза из праха близких в Гонконге является запретным. В отличие от Европы, где кладбища расположены близко к местам жизни, здесь живые и мертвые должны находиться как можно дальше друг от друга», - говорит он.

Вторая трудность связана с самим алмазом. Кремирование тела с целью превратить его в драгоценный камень может помешать духу умершего продолжить свой путь. Более того: это помешает умершему покоиться рядом со своей семьей, объясняет профессор. «Алмаз представляет собой одиночный дух. Но при традиционных погребениях нормальным считается быть в окружении своего клана, своей семьи. Здесь это очень важно», - объяснил он.

Не все жители города-государства непременно следуют этим традициям. Там утвердилась древняя смесь конфуцианства, даосизма и буддизма и с определенных пор христианство и ислам. Эти религиозные верования пронизывают культурную самобытность Гонконга, который стремится ее сохранить. «В отличие от материкового Китая, который после культурной революции стал светским, Гонконг сохранил все традиции своих предков. Уважение и продолжение вековых похоронных ритуалов также является данью уважения к своей идентичности», - заключает Го.