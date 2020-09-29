В Туркменистане подорожал цемент местного производства

CentralAsia (TM) - Во всех регионах Туркменистана резко выросла цена цемента отечественного производства. Об этом 29 сентября сообщили источники turkmen.news.

Фиксированная цена мешка цемента в госмагазинах составляет 8 манатов (примерно $0,3 по рыночному курсу). Но, например, в госмагазинах города Куняургенч Дашогузского велаята цемента сейчас нет вообще. Зато у частных торговцев этот товар можно найти без труда. 22-23 сентября они продавали мешок за 95 манатов ($4), а к понедельнику, 28 сентября, цена поднялась до 115 манатов ($5). В Дашогузе в этот день цемент стоил почти столько же – 110 манатов.

«Частники вступают в сговор с представителями госторговли и цементных заводов и скупают все, что предназначено для продажи населению, — поясняет источник. — А потом они диктуют уже свои цены и манипулируют ими, как хотят».

Житель дашогузского района «Чумный» в беседе с источником turkmen.news отметил, что цены на другие стройматериалы тоже выросли, хотя не так заметно, как в случае с цементом.

«В госмагазин даже заходить не стоит, если в кармане нет пары тысяч манатов. Придется домашний ремонт отложить до лучших времен», — посетовал он.

Государственные СМИ Туркменистана постоянно отчитываются о вводе новых заводских мощностей и о росте производства цемента. Но в реальности до эпидемии COVID-19 страна продолжала импортировать цемент из Ирана. Он стоил на 19-20 манатов дороже туркменского, однако и качество его было выше. Но сейчас из-за закрытия границ и натянутых отношений с Ираном импорт прекратился.

Источники turkmen.news считают, что именно это и стало причиной повышения цен. Стоимость туркменского цемента в условиях отсутствия конкуренции выросла как раз до уровня иранского, исчезнувшего с рынка.