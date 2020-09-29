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  29 сентября 2020
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В Казахстане за неделю от коронавируса скончались 26 человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане с 21 по 27 сентября зарегистрировано 26 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции. Об этом сегодня сообщили в оперативном штабе по борьбе с Covid-19.

Новые случаи:

- Восточно-Казахстанская область - 5;

- Атырауская область - 4;

- Западно-Казахстанская область - 3;

- город Алматы - 3;

- город Нур-Султан - 2;

- Жамбылская область - 2;

- Карагандинская область - 2;

- Костанайская область - 2;

- город Шымкент - 1;

- Мангистауская область - 1;

- Северо-Казахстанская область - 1.

Итого за все время пандемии по всей республике зарегистрировано 1725 случаев с летальным исходом от Covid-19.

Коронавирус в Казахстане
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