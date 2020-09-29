В Казахстане за неделю от коронавируса скончались 26 человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане с 21 по 27 сентября зарегистрировано 26 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции. Об этом сегодня сообщили в оперативном штабе по борьбе с Covid-19.
Новые случаи:
- Восточно-Казахстанская область - 5;
- Атырауская область - 4;
- Западно-Казахстанская область - 3;
- город Алматы - 3;
- город Нур-Султан - 2;
- Жамбылская область - 2;
- Карагандинская область - 2;
- Костанайская область - 2;
- город Шымкент - 1;
- Мангистауская область - 1;
- Северо-Казахстанская область - 1.
Итого за все время пандемии по всей республике зарегистрировано 1725 случаев с летальным исходом от Covid-19.
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