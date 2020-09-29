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  29 сентября 2020
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Премьер-министры Узбекистана и Таджикистана провели переговоры в Душанбе

CentralAsia (TJ) -  Премьер-министры Узбекистана Абдулла Арипов и Таджикистана Кохир Расулзада 29 сентября провели встречу в Душанбе.

Как сообщило УзА, сначала главы правительств провели встречу в узком формате.

Премьер-министр Узбекистана поблагодарил своего таджикского коллегу за теплый и радушный прием, отметив, что данная встреча является хорошей возможностью для обсуждения текущего состояния и перспектив сотрудничества.

Премьер-министр Таджикистана подчеркнул, что за короткий период между двумя странами было налажено прочное сотрудничество, и что этот визит является логическим продолжением неуклонно укрепляющегося взаимовыгодного и активного диалога.

После этого переговоры продолжились в расширенном составе с участием представителей правительств двух стран.

Отмечалось, что объем взаимной торговли растет. В частности, за последние три года этот показатель превысил 2,4 раза. Несмотря на пандемию, двусторонняя торговля выросла на 4,3% к соответствующему периоду прошлого года, и составил $317 млн.

«Двусторонний товарооборот не соответствует потенциалу наших стран, - сказал Абдулла Арипов. - Поэтому главы наших государств поставили задачу довести двусторонний товарооборот до $1 млрд. в ближайшие годы. У нас есть для этого все возможности. Потому что есть огромные неиспользованные резервы».

На встрече также обсуждались текущее состояние и перспективы сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической, культурно-гуманитарной сферах, а также в сфере сельского и водного хозяйства.

По итогам заседания подписан протокол 7-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

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